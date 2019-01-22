Взрыв произошёл в отделении банка "Открытие" в Новосибирске

Взрыв произошёл в круглосуточном отделении банка "Открытие" в Новосибирске. По данным портала "Новосибирск онлайн", инцидент произошёл около 5:00 (1:00 мск) по адресу Первомайская, 160.
В региональном главке МВД России сообщили, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили повреждённое помещение, а также внешне повреждённые банкоматы.
— Банкоматы не были вскрыты, денежные средства не похищены, — уточнили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал, полиция устанавливает подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
По информации издания, на прошлой неделе неизвестные уже пытались взломать банкоматы, после чего зону с банкоматами закрыли. Однако вскоре доступ к банкоматам был вновь открыт.
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