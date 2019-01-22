Япония ожидает конструктивной дискуссии на переговорах Путина и Абэ

Ожидается, что главной темой саммита двух лидеров станет подписание мирного договора.

Токио ожидает, что переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в Москве пройдут в конструктивном ключе. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга.

— Я хотел бы воздержаться от каких-либо прогнозов. Вместе с тем премьер-министр Абэ заявил, что намерен, насколько это возможно, продвинуть переговоры по мирному договору. Мы ожидаем конструктивной дискуссии, — сказал Суга на пресс-конференции в Токио.

Накануне японский премьер Синдзо Абэ прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры состоятся сегодня, 22 января. Главной их темой должен стать вопрос мирного договора по итогам Второй мировой войны, который уже несколько десятилетий не получается заключить. Основным препятствием для его подписания является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.