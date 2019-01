Американские СМИ: США провоцируют Россию на нарушение ДРСМД

По мнению журналистов, разработка российской 9М729 была спровоцирована действиями Штатов, которые могли быть восприняты как подготовка к нарушению договора.

Журнал The Nation опубликовал материал, в котором говорится, что именно США подталкивают Россию к нарушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Журналисты раскритиковали статью The New York Times, в которой вся вина за прекращение договора возлагается на Россию и в которой к тому же скрыты от читателей ряд фактов — в частности, об американской системе противоракетной обороны "Иджис".

Она состоит из мощной радиолокационной системы и комплекса из приблизительно 64 контейнеров с ракетами, а сейчас активно размещается в Восточной Европе. Американские военные утверждают, что "Иджис" не противоречит ДРСМД, и акцентируют внимание на российской 9М729, которая якобы договор нарушает. Однако, как утверждает The Nation со ссылкой на общедоступный доклад Пентагона, незначительные изменения могут в короткий срок превратить "Иджис" в систему, способную запускать ракеты и почти не уступающую 9М729.

По мнению журналистов издания, разработка 9М729 была спровоцирована действиями США, которые могли быть восприняты как подготовка к нарушению ДРСМД. Таким образом, The Nation заключает, что даже если Россия и нарушает договор, то нужно задаться вопросом, что спровоцировало страну на ответные действия. И уже после этого искать выход из сложившейся ситуации.

Отметим, Москва не раз подчёркивала, что Россия никогда не нарушала положений ДРСМД. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что США не предоставили никаких доказательств нарушения договора российской стороной и начали искать обоснования для своих заявлений. Как писал Лайф, ранее в МИД РФ заявили, что США ищут предлоги освободиться от ограничений по ДРСМД.