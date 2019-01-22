После недельного перерыва. Бутина вышла на связь с родными

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После недельного перерыва. Бутина вышла на связь с родными

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Фото: © Facebook/Мария Бутина

Арестованная в США россиянка Мария Бутина вышла на связь с родными после недельного перерыва. Об этом сообщил её отец Валерий.

— Сегодня она уже вышла на связь с мамой, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Валерий Бутин не исключает, что они не могли связаться с дочерью из-за технического сбоя. По его словам, Мария пыталась дозвониться семье в течение недели.

Как ранее писал Лайф, 13 декабря обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.

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