Время для любви. В День святого Валентина в Москве сыграют около 300 свадеб

В День всех влюблённых, 14 февраля, в столичных загсах обменяются обручальными кольцами 288 пар. Об этом рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС города Москвы.
— Во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы, — приводятся её слова на портале столичного мэра.
Примечательно, что в этом году желающих сыграть свадьбу в День святого Валентина меньше, чем в прошлом. Годом ранее московские загсы приняли 325 заявлений. При этом Ефремова подчеркнула, что 14 февраля до сих пор остаётся одной из самых популярных среди влюблённых дат для заключения брака.
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