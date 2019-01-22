Время для любви. В День святого Валентина в Москве сыграют около 300 свадеб

14 февраля до сих пор остаётся одной из самых популярных среди влюблённых дат для заключения брака.

В День всех влюблённых, 14 февраля, в столичных загсах обменяются обручальными кольцами 288 пар. Об этом рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС города Москвы.

— Во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы, — приводятся её слова на портале столичного мэра.

Примечательно, что в этом году желающих сыграть свадьбу в День святого Валентина меньше, чем в прошлом. Годом ранее московские загсы приняли 325 заявлений. При этом Ефремова подчеркнула, что 14 февраля до сих пор остаётся одной из самых популярных среди влюблённых дат для заключения брака.