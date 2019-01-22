Число погибших при пожаре на двух судах в Чёрном море возросло до 14

Количество погибших при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива возросло до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Судьба ещё шестерых остаётся неизвестной. При этом ранее в Росморречфлоте отмечали, что шансов найти выживших при пожаре на судах в Чёрном море нет. Спасательная операция переведена в разряд поисковой.

Напомним, накануне вечером в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России произошёл пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", следующих под флагом Танзании. На судах в общей сложности находилось 32 человека, все они граждане Турции и Индии.