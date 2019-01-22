Чтобы вкусно и полезно. В "Роскачестве" рассказали, как выбрать минтай

Минтай — маложирная рыба, которая относится к диетическим видам. В то же время она является источником омега-3 жирных кислот. Как выбрать самый качественный продукт — рассказали в "Роскачестве".

Чтобы выбрать вкусный и полезный минтай, эксперты "Роскачества" советуют в первую очередь обратить внимание на его поверхность. Она должна быть светлого цвета, без пятен и подсохших участков, свидетельствующих о неправильном хранении.

Кроме того, на поверхности не должно быть снега или большого количества глазури. Если же речь идёт о продукции в коробке, когда внешний вид оценить нет возможности, информацию можно получить из маркировки.

— Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке, — отмечают эксперты, напомнив о сроках годности.

Если покупатель выбирает обезглавленную неразделанную рыбу, внимание стоит обратить на наличие толстых рубцов или жёлтых пятен — их наличие говорит о несвежести продукта, который многократно размораживался и повторного замораживался.

В "Роскачестве" обратили внимание на то, что минтай при соблюдении условий хранения может сохранять свои качественные показатели. Отмечается, что мороженая рыба должна храниться при температуре не выше –18 градусов. При разморозке продукт рекомендуется переложить на ночь из морозильной камеры в холодильник, а не оставлять при комнатной температуре, опускать в горячую воду или размораживать с помощью микроволновой печи. Такие способы могут ухудшить вкусовые качества рыбы.