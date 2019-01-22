Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололёда

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. На дорогах очень скользко. Об этом сообщает московский департамент транспорта.

— Лучше пользуйтесь городским транспортом. На нём быстрее и безопаснее, — говорится в сообщении Дептранса.

Если всё-таки на личном транспорте, то в ведомстве призывают быть аккуратнее на дорогах, а пешеходов просят одеваться теплее.

Сегодня в столице температура днём будет до –12 градусов, также жителей Москвы ждёт облачность и небольшой снег. Сильно похолодает ночью.