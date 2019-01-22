"Смерть смотрит мне в лицо". Кристиан Бэйл зарёкся толстеть и худеть ради ролей

Недавно артист в очередной раз серьёзно поправился, чтобы сыграть Дика Чейни в байопике "Власть".

Американский актёр Кристиан Бэйл, известный своими кардинальными трансформациями для ролей в кино, принял решение больше не худеть и не набирать вес ради съёмок. По словам артиста, это сказывается на его здоровье.

— Я больше не могу продолжать в таком духе. Правда не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо, — цитирует газета Times Бэйла.

Недавно актёр в очередной раз серьёзно поправился, чтобы сыграть Дика Чейни в байопике режиссёра Адама Маккея "Власть". Сколько килограммов он набрал, чтобы вжиться в роль вице-президента США, Бэйл не раскрывает. Однако он признался, что сыну пришёлся по душе его живот. По словам артиста, больше всего ему жаль супругу, которой приходится мириться с частыми изменениями в его внешности.