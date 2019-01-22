Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

Минимальная температура, зафиксированная на метеостанции ВДНХ, составила минус 15,7 градуса.

Ночь на 22 января в столице России стала самой морозной с начала 2019 года. Эта информация приводится на сайте Гидрометцентра России.

В 5 утра на метеостанции ВДНХ в Москве была зафиксирована температура минус 15,7 градуса. В подмосковном посёлке Черусти минимальная температура ночью составила минус 19,8 градуса.

Во вторник, 22 января, в Москве будет морозно и пасмурно. В городе ожидаются облачность, небольшой снег и гололедица. Из-за погодных условий столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт.

Ранее Лайф сообщал, что самой тёплой с начала зимы в Москве стала ночь на 18 января.