В районе острова Богоравату в Индонезии произошло второе сильное землетрясение за день, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился на расстоянии 85 километров к юго-западу от острова, в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг подземных толчков находился на глубине 27 километров.
В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Магнитуда первого землетрясения равнялась 6,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр.
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