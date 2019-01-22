В Петербурге загорелось здание арбитражного суда

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании арбитражного суда на Суворовском проспекте. Возгорание началось на пятом этаже. Как сообщили в управлении МЧС, на месте ЧП работают более десяти пожарных расчётов.

— В 09:41 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В шестиэтажном административном здании, в комнате, горит обстановка на площади 20 кв. метров, — говорится в сообщении ведомства.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Из здания всех эвакуировали.