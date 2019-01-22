Учи и считай. Названы наиболее востребованные профессии в России

Результаты исследования показали, что работодатели чаще всего искали в 2018 году бухгалтеров и педагогов.

Названы самые востребованные на сегодняшний день профессии в России, сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно результатам исследования, в 2018 году чаще всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. Количество запросов по данной профессии выросло с 2017 года на более чем 30 тысяч.

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования за прошлый год было опубликовано 100 834 запросов (в 2017 году — 114 032). Запросов о поиске педагогов дошкольного образования было 96 171, в 2017 году объявлений было 135 822.

Как ранее писал Лайф, эксперты назвали профессии, которые находятся под угрозой исчезновения.