Учи и считай. Названы наиболее востребованные профессии в России

Названы самые востребованные на сегодняшний день профессии в России, сообщает пресс-служба Минтруда.
Согласно результатам исследования, в 2018 году чаще всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. Количество запросов по данной профессии выросло с 2017 года на более чем 30 тысяч.
Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования за прошлый год было опубликовано 100 834 запросов (в 2017 году — 114 032). Запросов о поиске педагогов дошкольного образования было 96 171, в 2017 году объявлений было 135 822.
Как ранее писал Лайф, эксперты назвали профессии, которые находятся под угрозой исчезновения.
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