"В ситуации любой раздвигайте ляжки". Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

Музыкант в ироничной манере призвал тех, кто жаждет популярности, следовать примеру балерины.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение фирменному шпагату балерины Анастасии Волочковой, который она демонстрирует чуть ли не в каждом фото в соцсетях. Строчки музыкант опубликовал в "Инстаграме".

Кто талантом небогат,

Ну, а чё такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

Лидер "Ленинграда" также отметил, что манера фотографироваться, сидя на шпагате, помогает Волочковой собирать "лайки и подписки". И в ироничной манере призвал тех, кто жаждет лёгкой популярности, следовать примеру балерины.

Многие фанаты Шнурова поддержали своего кумира. Комментаторы сравнили музыканта с Есениным и Маяковским, которые "умели зрить в корень, как и вы". Другой посчитал, что стихотворение только пойдёт на пользу Волочковой и призвали не "раскручивать эту эксгибиционистку". Однако нашлись и не согласные с его точкой зрения, заметившие, что "нельзя мужчине так о женщине. Ну и что, что поэт. Пошлятина".