"В ситуации любой раздвигайте ляжки". Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение фирменному шпагату балерины Анастасии Волочковой, который она демонстрирует чуть ли не в каждом фото в соцсетях. Строчки музыкант опубликовал в "Инстаграме".
Кто талантом небогат,
Ну, а чё такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
Лидер "Ленинграда" также отметил, что манера фотографироваться, сидя на шпагате, помогает Волочковой собирать "лайки и подписки". И в ироничной манере призвал тех, кто жаждет лёгкой популярности, следовать примеру балерины.
Многие фанаты Шнурова поддержали своего кумира. Комментаторы сравнили музыканта с Есениным и Маяковским, которые "умели зрить в корень, как и вы". Другой посчитал, что стихотворение только пойдёт на пользу Волочковой и призвали не "раскручивать эту эксгибиционистку". Однако нашлись и не согласные с его точкой зрения, заметившие, что "нельзя мужчине так о женщине. Ну и что, что поэт. Пошлятина".
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