Попытка похищения денег. В "Открытии" прокомментировали взрыв в отделении банка

Инцидент произошёл рано утром 22 января, когда в банке не было сотрудников и посетителей.

Взрыв в отделении банка "Открытие" в Новосибирске произошёл при попытке похищения денег из него, предпринятой неизвестными, пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителя банка.

Как отмечается, попытка похищения денежных средств из банкомата была совершена рано утром.

— В это время сотрудников банка и клиентов в офисе не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия, — заявил представитель банка.

Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. Нанесённый офису ущерб пока не оценён. Отделение банка не будет работать во вторник 22 января.

Ранее Лайф сообщал, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили повреждённое помещение. По данным местных СМИ, попытка взломать банкоматы предпринималась неизвестными и на прошлой неделе.