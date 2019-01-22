На Камчатке пенсионерка-убийца и девушка-воровка напали на сотрудников колонии

Оба нападения произошли накануне Нового года в камерах отряда строгих условий отбывания наказания.

Следователи на Камчатке возбудили два уголовных дела в отношении 63-летней и 18-летней женщин за нападения на сотрудников колонии. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Как отмечается в сообщении, заключённые "подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

По версии следствия, 30 декабря 2018 года 18-летняя осуждённая за совершение краж, держа в руках палку, высказала в адрес сотрудника колонии угрозу применения насилия. После того как сотрудник стал пресекать незаконные действия с её стороны, осуждённая стала бить его ногами. Инцидент произошёл в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания.

31 декабря 2018 года 63-летняя осуждённая за убийство женщина не захотела подчиниться законным требованиям, из-за чего руками и опорной тростью нанесла сотруднице учреждения удары по различным частям тела. Этот инцидент также произошёл в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование произошедшего продолжается.

Как отмечается, женщинам может грозить наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал, что в Мордовии был выявлен факт использования рабского труда осуждённых женщин в исправительной колонии.