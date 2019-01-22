Под тяжестью снега. На заводе в ДНР обрушилась крыша, один человек погиб

На заводе металлургического машиностроения в Дебальцеве в ДНР обрушилась крыша. Как сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики, один человек погиб.

— Дебальцевский завод металлургического машиностроения, механосборочный цех — обрушение кровли под тяжестью снежного покрова. В результате обрушения погиб один человек, — говорится в сообщении МЧС ДНР.

Площадь обрушения кровли составляет 1,5 тысячи квадратных метров.