Под тяжестью снега. На заводе в ДНР обрушилась крыша, один человек погиб

На заводе металлургического машиностроения в Дебальцеве в ДНР обрушилась крыша. Как сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики, один человек погиб.
— Дебальцевский завод металлургического машиностроения, механосборочный цех — обрушение кровли под тяжестью снежного покрова. В результате обрушения погиб один человек, — говорится в сообщении МЧС ДНР.
Площадь обрушения кровли составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
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