Под тяжестью снега. На заводе в ДНР обрушилась крыша, один человек погиб

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Под тяжестью снега. На заводе в ДНР обрушилась крыша, один человек погиб

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Фото: pixabay.com

На заводе металлургического машиностроения в Дебальцеве в ДНР обрушилась крыша. Как сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики, один человек погиб.

— Дебальцевский завод металлургического машиностроения, механосборочный цех — обрушение кровли под тяжестью снежного покрова. В результате обрушения погиб один человек, — говорится в сообщении МЧС ДНР.

Площадь обрушения кровли составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

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