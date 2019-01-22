Мутко — ЖКХ, Борисов — оборона. Медведев назначил ответственных за госпрограммы

Вице-премьер Дмитрий Козак возьмёт под контроль реализацию проектов, связанных с Крымом.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал назначения ответственных за реализацию государственных программ по нескольким направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер Юрий Борисов с настоящего момента отвечает за реализацию сразу 11 госпрограмм по обороне и защите населения. В числе его обязанностей — контроль над развитием ОПК, космической деятельностью и развитием атомного энергопромышленного комплекса.

За ЖКХ, регионы Кавказа и Калининград ответит зампредседателя правительства Виталий Мутко. Вице-премьер также встанет у руля эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами.

По поручению главы кабмина ответственным за развитие промышленности, в том числе фармацевтической и медицинской, развитие энергетики стал Дмитрий Козак. Отдельное внимание вице-премьер уделит вопросам Крыма.

Ответственность за реализацию проектов "Юстиция" и "Информационное общество" возложена Медведевым на Константина Чуйченко. Он же разделит часть ответственности по развитию транспортной системы и информационного общества с Максимом Акимовым.

В числе вверенных Антону Силуанову госпрограмм — управление федеральным имуществом, государственными финансами, регулирование финансовых рынков и развитие внешнеэкономической деятельности. Часть госпрограмм глава Минфина будет курировать вместе с другими вице-премьерами — Виталием Мутко и Максимом Акимовым.