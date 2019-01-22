В Казахстане суд оставил в силе приговор убившему 15 человек пограничнику Челаху

Верховный суд в Казахстане оставил в силе приговор экс-пограничнику Владиславу Челаху, совершившему массовое убийство на посту Арканкерген в 2012 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Постановление (...) в отношении осуждённого Челаха Владислава Валерьевича оставить без изменения, ходатайство осуждённого Челаха — без удовлетворения, — зачитал решение председатель уголовной коллегии Верховного суда Абай Рахметулин.
Напомним, русский солдат Челах в мае 2012 года, находясь на посту Арканкерген, расстрелял 14 солдат и одного егеря, затем попытался сжечь тела. Позже психолого-психиатрическая экспертиза показала, что солдат вменяем.
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