В Казахстане суд оставил в силе приговор убившему 15 человек пограничнику Челаху

Военнослужащий расстрелял людей из автомата, после чего несколько дней скрывался в лесу.

Верховный суд в Казахстане оставил в силе приговор экс-пограничнику Владиславу Челаху, совершившему массовое убийство на посту Арканкерген в 2012 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Постановление (...) в отношении осуждённого Челаха Владислава Валерьевича оставить без изменения, ходатайство осуждённого Челаха — без удовлетворения, — зачитал решение председатель уголовной коллегии Верховного суда Абай Рахметулин.

Напомним, русский солдат Челах в мае 2012 года, находясь на посту Арканкерген, расстрелял 14 солдат и одного егеря, затем попытался сжечь тела. Позже психолого-психиатрическая экспертиза показала, что солдат вменяем.