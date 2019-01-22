С глазу на глаз. Ведьма захотела показать Милонову отличие магии от проституции

Ранее депутат предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам.

На недавнее высказывание Виталия Милонова, который сравнил деятельность экстрасенсов с проституцией, отреагировала глава Союза исследователей наследия народов мира ИСВ, основатель организации "Империя сильнейших ведьм" Алёна Полынь. В комментарии агентству "Москва" она заявила, что встретилась бы с парламентарием "с глазу на глаз" либо же на открытой площадке, чтобы объяснить ему неуместность подобного сравнения.

— Это говорит о болезни психики у самого человека, который это заявляет. Скорее всего, В. Милонов сталкивался с людьми, пострадавшими от проституток и ведьм, и теперь сравнивает, — сказала Полынь.

Колдунья допустила, что депутат и сам пострадал от лжемагов-аферистов, поэтому она хочет встретиться с ним и переубедить. По мнению Полынь, если запретить магию, запретить также придётся целый пласт культуры, состоящий из фильмов, книг и других художественных произведений.

— А мошенники всё равно уйдут в подполье, — добавила она.

При этом колдунья заявила, что не намерена приглашать Милонова в Международный университет магии и колдовства, так как депутат к этому ещё не готов и является, по её мнению, религиозным фанатиком. К тому же, по словам Полынь, парламентарий "уже дважды сменил религию и нестабилен психически".

Как ранее писал Лайф, Милонов предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам.