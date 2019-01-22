Москвичей призвали в холода жертвовать бездомным тёплую одежду

Как отмечается, в морозы число нуждающихся в помощи возрастает чуть ли не вдвое.

Жителей Москвы призывают жертвовать замерзающим в холода бездомным тёплую одежду, пишет агентство "Москва" со ссылкой на православную службу помощи "Милосердие".

— В связи с надвигающимися морозами тёплая одежда особенно необходима, всегда нужны тёплые куртки, ботинки больших мужских размеров, тёплые носки, свитера, шарфы, шапки — всё, что может согреть бездомного человека в холода и помочь ему пережить эту зиму, — рассказала представитель организации Мария Савельева.

По словам Савельевой, вещи и другие пожертвования принимают круглосуточно, предварительно необходимо позвонить по дежурному телефону.

"Ангар спасения" — каркасная палатка, в которой бездомные могут согреться и поесть, — находится во дворе дома 55 на Николоямской улице.

Савельева отметила, что во время холодов число нуждающихся в помощи возрастает практически вдвое.

Ранее Лайф писал, что ночь на 22 января в Москве стала самой холодной с начала 2019 года.