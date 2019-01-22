Бухгалтер похитила у московской компании более 13 миллионов рублей

На протяжении длительного времени подозреваемая переводила деньги организации на свою банковскую карту.

Бухгалтер похитила с банковского счёта столичной компании около 13,4 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идёт о компании ООО "Интерстрой. На протяжении длительного периода времени женщина оказывала фирме бухгалтерские услуги и одновременно пополняла свой карман. Временами она переводила деньги со счёта организации на свою банковскую карту. Таким образом подозреваемая похитила 13,4 миллиона рублей

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.