У арестованного за шпионаж американца Уилана нашли документы с гостайной

Адвокат подтвердил это, но отказался рассказать, о какой документации идёт речь.

У гражданина США и ещё трёх государств Пола Уилана, который был арестован по обвинению в шпионаже, нашли документы, содержащие государственную тайну.

— Обвинение говорит, что при нём имелись сведения. Да, при нём имелись сведения. Составляют ли они гостайну? Я подтверждаю, что составляют. Всё остальное я комментировать не могу, — приводит РИА "Новости" комментарий адвоката Владимира Жеребенкова, представляющего интересы Уилана.

Напомним, о задержании американца ФСБ сообщила в декабре 2018 года. По данным спецслужбы, он занимался шпионажем. В семье же Уилана уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу к своему другу.

Газета The Washington Post ранее сообщала, что Уилан периодически приезжал в Россию начиная с 2007 года. У него, кроме американского, есть гражданства Великобритании, Ирландии и Канады.

Ранее Помпео ушёл от ответа на вопрос, является ли арестованный американец шпионом.