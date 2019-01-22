Пожары на судах в Керченском проливе не нанесли экологического ущерба

21 января в Чёрном море загорелись танкеры "Маэстро" и "Канди", следовавшие под флагом Танзании.

Пожары на двух судах в районе Керченского пролива не нанесли экологического ущерба, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

— Горение продолжается. Нет информации, по нашим данным, нет ущерба экологического, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России произошёл пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", следовавших под флагом Танзании. Спасти, по последним данным, удалось 12 человек, 14 моряков погибло, неизвестной оставалась судьба ещё нескольких.