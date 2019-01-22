В РЖД объяснили невозможность продажи невозвратных билетов в плацкарт

В ФПК заявили, что подобная инициатива требует изменения законодательных и подзаконных актов РФ в сфере регулирования перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании.

Продажу невозвратных билетов в плацкартные вагоны невозможно реализовать в рамках действующего законодательства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД).

В настоящее время федеральный закон разрешает железнодорожникам продавать билеты по невозвратным тарифам только в нерегулируемом сегменте, то есть в купе, СВ и люксе.

— Подобная инициатива потребует внесения изменений как в законодательные, так и подзаконные акты РФ в сфере регулирования перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании, — заявили в ФПК.

В компании отметили, что в случае необходимости примут участие в обсуждении механизмов реализации идеи.

С предложением распространить продажу невозвратных билетов на плацкартные и общие вагоны обратилась в Минтранс депутат Госдумы Наталья Кувшинова.