"Безответственность зашкаливает". Пушков счёл шантажом требования Киева по газу

По мнению сенатора, в случае заключения нового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", со стороны Украины начнётся "новое вымогательство".

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал Киев за двойственную политику в отношении Москвы. Он отметил изменение риторики главы МИД Украины Павла Климкина относительно РФ, когда речь зашла о соглашении по транзиту газа.

Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с Газпромом. Так отношения нужны или нет ? Уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает. Новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2019 г.

— Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с "Газпромом". Так отношения нужны или нет? Уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает, — написал российский сенатор в "Твиттере".

По мнению Пушкова, "новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж" со стороны Киева.

Напомним, 20 января Павел Климкин заявлял, что по состоянию на 18 января Украина разорвала 49 двусторонних соглашений, заключённых с Россией, и анонсировала расторжение ещё 50 договоров. А 21 января министр сообщил по итогам трёхсторонней встречи РФ, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе, что Киев настаивает на заключении нового договора по транзиту российского газа в соответствии с правилами ЕС.