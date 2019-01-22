"КПРФ уже не торт". Коммунисты не будут отказываться от надбавок к пенсии

В ответ пользователи соцсетей уличили представителей партии в двойных стандартах и припомнили им недавний скандал с огромными премиями, которые губернатор-коммунист Коновалов выписал своему "ближнему кругу".

Представители КПРФ отказались последовать примеру коллег из "Единой России" по отказу от надбавок к пенсии, посчитав это популизмом. Позицию коммунистов озвучил глава пресс-службы политсилы, депутат Александр Ющенко.

По словам парламентария, даже если все 450 депутатов Госдумы откажутся от пенсионных надбавок, это "принципиально не решит вопрос".

— Мы в нашей фракции не поддерживали изначально эти популистские шаги, — приводит слова Ющенко РИА "Новости". — Более того, мы настаивали на непринятии закона о пенсионной реформе, а считаем, что необходимо наполнять бюджет Пенсионного фонда другими способами.

Позиция коммунистов вызвала в соцсетях широкий резонанс. Россияне уличили представителей политсилы в двойных стандартах и припомнили им недавний скандал с огромными премиями, которые губернатор-коммунист Коновалов выписал своему "ближнему кругу".

Депутаты ЕР и ЛДПР стали писать заявления об отказе от надбавок,а "радетели за народ" называющиеся коммунистами, их осудили.Безумие.

В КПРФ назвали отказ депутатов от надбавок к пенсии "популизмом" : https://t.co/QNNMqa375w — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 22 января 2019 г.

КПРФ уже не торт — galina lee (@galinalee) 22 января 2019 г.

Депутаты от КПРФ решили не отказываться от личных привилегий по надбавкам к пенсии. За "народные блага" переживают громче всех, а как доходит до дела - сразу идут на попятнуюhttps://t.co/TllaNXQ1KN pic.twitter.com/HxIIFWHBx9 — Россия | RF (@ResidentRF) 22 января 2019 г.

Хахаха)) В КПРФ назвали отказ от депутатских пенсий... «популизмом». Все равны то есть, но некоторые равнее. Кому-то коноваловские премии, грудининские акции и номенклатурные спецпайки, а остальные потерпят https://t.co/CP69s2xgbJ — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) 22 января 2019 г.

Красные такие красные )) Отказались от идеи снять с себя депутатские надбавки. Оно и правильно, коммунистическая элита во все времена жила не бедно и с максимумом привилегий. Так было в СССР, так и продолжается сейчас - премии в Хакасии, вип-охоты и т.п. https://t.co/kiE2Yk07Wa — Жора (@jorgenews85) 22 января 2019 г.

Ранее депутаты и сенаторы от "Единой России" начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии, причём отозвать документ будет нельзя.