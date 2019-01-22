Школа GTA. В Москве челябинка избила водителя такси и угнала его машину

После чего 27-летняя угонщица успела разбить автомобиль в ДТП и заявить, что была изнасилована.

В Москве 27-летняя девушка из Челябинска выкинула водителя "Яндекс. Такси" из автомобиля, сломала ему пару костей, а после угнала его машину, сообщает телеграм-канал Mash.

Оказавшись за рулём, буйная пассажирка доехала с Садовой улицы до Ленинградского шоссе. Девушка попала в ДТП рядом с кафе "У Адама", вся в крови вышла из машины и заявила очевидцам, что была изнасилована. После, не дожидаясь помощи, челябинка скрылась в подъезде соседнего дома, где проживает.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Подозреваемая задержана. Пострадавший водитель находится в Институте скорой помощи имени Склифосовского.