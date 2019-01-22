Россиянину из-за рака удалили язык и сделали новый из предплечья

54-летнему мужчине поставили страшный диагноз, когда он обратился к стоматологу из-за болей в языке и нижнем нёбе.

В Приморско-Ахтарске мужчине удалили поражённый злокачественной раковой опухолью язык и восстановили его из ткани предплечья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.

54-летний местный житель обратился к стоматологу из-за болей в языке и нижнем нёбе. Мужчина рассказал, что ему уже полгода трудно принимать пищу и даже разговаривать. Оказалось, что у пациента рак языка третьей стадии. Он провёл на операционном столе более шести часов, в течение которых больному удалили 2/3 языка, а затем сделали новый из предплечья.

Операция прошла без сбоев. Врачи отметили, что таких объёмных операций им ещё делать не приходилось.