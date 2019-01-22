В Госдуме предложили сделать праздником день капитуляции Японии

Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации.

В Госдуме предложили сделать день капитуляции Японии праздником. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил зампред Комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

— Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы второе сентября 1945 года было в Российской Федерации признано праздничным днём — Днём капитуляции милитаристской Японии, — сказал он.

Напомним, в этот день Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, лишившись островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР. До сих пор же мирный договор между Москвой и Токио так и не подписан.

Япония претендует на перечисленные острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Однако в Москве подчеркнули, что территории вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Сегодня в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросу заключения мирного договора.