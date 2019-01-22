ЦБ ввёл санацию в банке из топ-50

"МИнБанк" занимает 33-е место по размеру активов в России. Они составляют 320,5 млрд рублей.

Банк России принял решение участвовать в работе Московского Индустриального банка в качестве инвестора, чтобы предупредить его банкротство. Об этом говорится в сообщении регулятора.

— Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк" ПАО "МИнБанк", — отмечается там.

Также известно, что в первую очередь "МИнБанку" будут предоставлены средства на поддержание ликвидности. Функции временного управляющего возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Причина этого — "неспособность банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет". Отмечается, что источником проблем стало финансирование неэффективных проектов в строительстве, промышленности и недвижимости. Из-за этого капитал сократился до предельных значений.

ЦБ сообщает, что "МИнБанк" занимает 33-е место по размеру активов в России. Они составляют российских 320,5 млрд рублей.

Ранее В ЦБ заявляли о планах санировать только системно значимые банки.