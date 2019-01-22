Не спать! В России на водителей такси могут надеть нейрокепки

По данным Минтранса, около четверти дорожных аварий в России происходит из-за усталости автомобилистов.

Устройства контроля бодрствования для водителей общественного транспорта могут внедрить до конца 2019 года. Об этом рассказал исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семёнов в беседе с РИА "Новости".

Согласно данным Минтранса, примерно четверть дорожных аварий в России происходит из-за усталости автомобилистов. Обычно люди за рулём включают громко музыку или просят пассажира занимать себя разговором.

Предлагается опробовать три системы бодрствования. Первая — нейрокепка контроля активности головного мозга. Она проверяет такие показатели, как рассеянность, утомление, потеря концентрации, и следит за мышечной активностью человека. Если человек начинает засыпать, устройство даёт звуковой сигнал.

Вторая технология — браслет, измеряющий ЭКГ и вибрирующий в случае понижения пульса человека. Такие браслеты уже применяются в РЖД. И третья технология — камера, которая следит за поведением водителя. Если он начинает нехарактерно мотать головой или реже моргать, устройство предупреждает, что человек может уснуть.

— Все три технологии обсуждаются с Минтрансом, чтобы внедрить их в общественный транспорт. Процесс переговоров идёт хорошо, наступила стадия дополнительных апробаций и подготовки законодательных актов, — сказал Семёнов.

Он отметил, что кепка и браслет могут мешать человеку, потому что они нательные, а во время жары пот может повредить контакты.

В Новгородской области уже шесть школьных автобусов оснастили нейрокепками для водителей в пилотном режиме. Интерес к проекту проявили власти Оренбурга, Белгорода, Московской области и Москвы.