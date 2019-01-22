СКР возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

В России возбудили уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины, который ведёт следствие в отношении главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
— В отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ, — уточнила представитель ведомства.
Петренко пояснила, что глава следственного отдела ГУ СБУ обвиняется в воспрепятствовании профессиональной деятельности и незаконном уголовном преследовании журналиста.
По данным СКР, Андрей Просняк уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за госизмену.
В мае 2018 года СБУ задержала главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которому были предъявлены обвинения в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия. В дальнейшем он был задержан, и срок его ареста постоянно продлевался. В последний раз суд оставил журналиста под стражей до 16 февраля.
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