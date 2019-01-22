В Москве охранник магазина Fix Price избил подростка до сотрясения мозга

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В Москве охранник магазина Fix Price избил подростка до сотрясения мозга

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Фото: © flickr.com / ФМM-Live.ru

Инцидент произошёл в Таганском районе на Нижегородской улице. У молодого человека диагностированы ушибы лица.

Полиция Москвы проверяет информацию о нападении охранника магазина Fix Price на несовершеннолетнего молодого человека, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

— Оперативники опросили подростка 2002 года рождения, который пояснил, что его избил охранник указанного магазина, — заявил собеседник агентства.

По словам несовершеннолетнего, инцидент произошёл в магазине на Нижегородской улице.

Источник агентства сообщил, что у молодого человека диагностированы ушибы лица и сотрясение мозга.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве охранники ограбили хоспис.

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