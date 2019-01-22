В России размер среднего кредита наличными обновил трёхлетний максимум

По словам экспертов, такая динамика связана со снижением ставок по займам в 2018 году и ростом ипотеки, который создал потребность в ремонте и облагораживании квартир.

Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года. Она составила 264 тысячи рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

Как отмечается, размер среднего кредита в 2018 году стал максимальным за последние три года.

Сложности, с которыми банковская система столкнётся в 2019 году: рост расходов по депозитам и доходы от выданных кредитов, которые останутся на уровне нынешнего периода сравнительно низких процентных ставок.

Рост суммы среднего кредита наличными на четверть эксперты объясняют снижением ставок по займам в 2018 году и ростом ипотеки, создавшим потребность в ремонте квартир.

— Ежемесячный платёж по кредиту стал меньше, исходя из этого граждане смогли позволить себе занимать в целом большие суммы, — пояснил аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Ранее Лайф писал, что в первом квартале 2019 года Сбербанк планирует запустить краудлендинговую платформу, через которую клиенты банка смогут кредитовать компании, выдавая займы.