"Настроены на позитивный лад". Песков рассказал об ожиданиях по статусу РУСАДА

В то же время в Кремле пока осторожно относятся к ситуации, которая связана с принятием решения международными экспертами.

В Москве настроены оптимистично в вопросе статуса РУСАДА, который WADA должен решить уже сегодня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Безусловно, наши спортивные чиновники предприняли максимум усилий для организации работы представителей WADA в Москве для осуществления всех необходимых процедур и контактов, — сказал Песков. — Поэтому в Москве все настроены на позитивный лад.

В то же время он отметил, что в Кремле пока осторожно относятся к ситуации, которая связана с принятием решения международными экспертами.

Напомним, 20 сентября прошлого года исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА (спустя почти три года). 22 января должно быть вынесено решение относительно статуса РУСАДА. Как писал Лайф, ранее Песков заявлял, что понимание с WADA достигнуто.