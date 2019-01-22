Рябков: Вопрос о возможности встречи Путина и Трампа нужно адресовать Вашингтону

По мнению дипломата, американцам не случайно удавалось срывать прежние договорённости. А по некоторым темам — например, в сфере контроля над вооружениями — им и вовсе не нужен диалог.

Вопросы о перспективах встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо направить американской стороне. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он обратил внимание на то, что до сих пор Вашингтону удавалось находить предлоги для того, чтобы такие встречи не состоялись. Тот же сценарий, по его словам, был разыгран и после провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

— Поэтому все вопросы на эту тему нужно адресовать в Вашингтон, — заключил дипломат. — Мы имеем на сегодня определённый календарь международных мероприятий, где предполагается участие президента России, где возможно участие президента США. Но не более того. Эти календари можно накладывать друг на друга, можно спекулировать на эту тему, но это было бы крайне безответственно. Все вопросы — к Вашингтону. Они должны решить для себя, что подобного рода увязки и попытки продиктовать какие-то условия контрпродуктивны.

Говоря о договороспособности американской стороны, Рябков обратил внимание, что на сегодняшний день Вашингтону вообще не нужны поиски компромисса в сфере контроля над вооружениями.

— Американцам — во всяком случае, влиятельной части их политической элиты — не нужны вообще никакие договорённости в сфере контроля над вооружениями. Они мешают США, они опутывают США некой паутиной обязательств и держат их в ограниченном пространстве, если хотите, — добавил он в интервью "Международной жизни".

К слову, в декабре помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "при нынешних обстоятельствах" личная встреча Путина и Трампа невозможна.

Напомним, что Соединённые Штаты требуют, чтобы Россия освободила украинских моряков, задержанных за нарушение границы.