В Кремле не сформировали позицию по поводу идеи Володина изменить конституцию

В Кремле ещё не конкретизировали позицию по поводу предложения спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он накануне предложил прописать в конституции более широкие контрольные функции парламента.

— Это новая инициатива, она пока не конкретизирована. Здесь преждевременно говорить о какой-то позиции, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, по мнению Володина, вопрос о полномочиях парламента нужно "детализировать и уточнить отчётность правительства" именно по тем темам, которые вышли из Госдумы.