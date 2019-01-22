"Много неточностей". Кремль ознакомился со статьёй об убийстве журналистов в ЦАР

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля, следствие продолжается.

В Кремле ознакомились с публикацией в газете МК, в которой якобы представлена дипломатическая почта о ходе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видели этот материал. Там много неточностей. Конечно, речь не идёт о диппочте. Диппочта — это то, что работает регулярно, что не касается оперативных бумаг, — пояснил представитель Кремля.

Ранее МК опубликовал фрагменты из переписки сотрудников МИД РФ по расследованию убийства Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Издание утверждает, что дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей по делу лишь спустя восемь дней после гибели журналистов.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля. Ранее сообщалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. Также Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР представителей СМИ. По версии следствия, россиян застрелили при ограблении.