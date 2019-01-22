Путин и Абэ после переговоров сделают заявление

Ожидается, что во время встречи на высшем уровне будут обсуждаться претензии Токио на Южные Курилы.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня после переговоров в Москве сделают совместное заявление. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что как обычно, за переговорами в узком кругу последует встреча в расширенном составе — в форме рабочего завтрака. Там будут обсуждаться проекты сотрудничества.

— После чего Путин и Абэ сделают заявление для прессы по итогам этого рабочего визита, — сказал Песков.

Напомним, что главный вопрос на сегодня в отношениях России и Японии — подписание мирного соглашения. Де юре страны находятся более полувека в состоянии войны. Камень преткновения в этом вопросе — Южные Курилы. Токио хотел бы получить острова в своё распоряжение. Позиция же Москвы в том, что это территория Россия, которая не может быть отчуждена.