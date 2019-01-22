Зубастый зэк. В тюрьме в Ростовской области поселился крокодил

В исправительное учреждение рептилия попала, когда её передал для живого уголка совет родственников.

В исправительной колонии Батайска Ростовской области живёт крокодил по имени Гена, сообщает пресс-служба ФСИН. Кайман попал в тюрьму, когда его передал для живого уголка совет родственников. Осуждённые сами создали рептилии все условия для комфортной жизни.

В холодное время года крокодил находится в зимнем бассейне, где есть фонтан и зелень. Когда теплеет, он переезжает во внутренний дворик.

По словам осуждённого Владимира, кайман предпочитает сырое мясо, за раз съедает до 3 кг, от сосисок тоже не отказывается. Питается он от двух до четырёх раз в неделю. Рептилия любит делать запасы еды, поэтому приходится регулярно проводить уборку в вольере.

Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-15 майор внутренней службы Владимир Галкин рассказал, что общение с аллигатором положительно влияет на заключённых.

— Забота о питомце вызывает позитивные эмоции, воспитывает чувство ответственности и оказывает положительное влияние на них, — сказал Галкин.

Несколько лет назад в батайской колонии жили фазаны и страусы, а также была одна волчица. Сейчас помимо крокодила в живом уголке тюрьмы есть пара хамелеонов, аквариум с многочисленными рыбками, черепаха и попугай.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в доме в Петергофе оперативники искали взрывчатку, а нашли крокодила.