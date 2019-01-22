Стояла босиком в сугробе. В Сибири ночью спасли замерзающую пятилетнюю девочку

Выяснилось, что малышка выбежала из дома раздетая, когда её мама была на работе.

В посёлке Ирбейском Красноярского края сотрудники ДПС спасли пятилетнюю девочку, которая стояла на снегу босиком в 30-градусный мороз. Полицейские заметили малышку при патрулировании улиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Инспекторы незамедлительно перенесли ребёнка в патрульный автомобиль и доставили в районную больницу, — уточнила Волк.

Позже выяснилось, что мама девочки ушла на работу в ночную смену, оставив её со старшим совершеннолетним братом. Когда малышка заснула, молодой человек вышел из дома. Посреди ночи девочки проснулась и, не увидев брата, испугалась и выбежала раздетая на улицу. Сейчас жизнь ребёнка в безопасности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.