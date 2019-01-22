В Кремле не знакомы с записями якобы "прослушки" Дерипаски по делу Рыбки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знаком с записями якобы "прослушки" бизнесмена Олега Дерипаски, которые накануне днём опубликовал блогер Алексей Навальный.

— Нет, с этим мы, к сожалению, не успели ознакомиться. Тема точно не кремлёвская, — пояснил Песков.

Блогер утверждал, что один из голосов на записи принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, которого Настя Рыбка в прошлом году пыталась скомпрометировать. В разговорах обсуждается дело Вашукевич, которая сейчас задержана по делу о вовлечении в занятие проституцией.