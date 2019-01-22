Роналду получил условный срок за неуплату налогов

Следствию удалось доказать, что он на протяжении нескольких лет скрывал свои доходы.

В Мадриде суд приговорил футболиста Криштиану Роналду за неуплату налогов. Он получил условный срок в 23 месяца, а также должен выплатить штраф в 19 млн евро.

Напомним, ранее Роналду признал вину в совершении четырёх налоговых преступлений. И уже тогда говорилось, что в сумме он получит срок почти в два года, а по испанским законам в этом случае наказание только условное.

Роналду обвиняли в том, что он с 2011-го по 2014-й скрывал доходы. Изначально называлась сумма в 14,7 миллиона евро, но юристам игрока удалось снизить её до 5,7 миллиона евро.