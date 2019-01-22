На шахте "Воркутауголь" произошло обрушение

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На шахте "Воркутауголь" произошло обрушение

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Фото с официального сайта компании 

Обрушение горной породы произошло на шахте "Воркутауголь" в Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Работников сейчас поднимают на поверхность, информация о пострадавших уточняется. Другие детали неизвестны.

"Воркутауголь" входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь" и считается одной из крупнейших угледобывающих компаний России. В её состав входят пять подземных шахт, один угольный разрез и несколько вспомогательных предприятий, работающих на территории Печорского угольного бассейна.

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