Школьникам рассказали, что им может помочь при сдаче ЕГЭ по литературе

Этот предмет нужно сдавать при поступлении в вузы по таким специальностям, как филология, лингвистика, музыкально-театральное искусство, журналистика, телевидение, живопись, дизайн, музыковедение и другие.

Для успешной сдачи экзамена по литературе ученики должны как можно лучше овладеть навыком художественного анализа текстов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Экзамен по литературе требуется сдавать при поступлении в заведения по таким специальностям, как филология, лингвистика, музыкально-театральное искусство, журналистика, телевидение, живопись, дизайн, музыковедение и другие.

— Залогом высоких баллов на экзамене является знание литературных произведений, умение анализировать художественный текст и рассматривать произведения в литературном контексте, — говорится в сообщении.

Как отмечается, сдававшие ЕГЭ по литературе сталкиваются с затруднением в заданиях, где требуется установить соответствие (№ 4) и множественный выбор из предложенного списка (№ 13). № 4 ориентирован на знание деталей текста, таких как персонажи и связанные с ними цитаты. № 13 рассчитан на умение распознавать в лирическом тексте различные средства художественной выразительности.

Помимо того, рассказали в пресс-службе, особого внимания требуют задания 9 и 16, где рассматривается исходно предложенное произведение в литературном контексте. Они рассчитаны на умение сопоставлять литературные явления и факты.

Ранее Рособрнадзор напомнил о сроках регистрации на ЕГЭ.