Суд оставил обвиняемого в шпионаже американца Уилана в СИЗО

Мосгорсуд сегодня постановил оставить в СИЗО американца Пола Уилана, который обвиняется в шпионской деятельности в России. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Ранее сегодня стало известно, что у Уилана были найдены документы, содержание которых составляет государственную тайну.

Напомним, о задержании американца ФСБ сообщила в декабре 2018 года. По данным спецслужбы, он занимался шпионажем. В семье же Уилана уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу к своему другу.