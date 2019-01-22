Суд оставил обвиняемого в шпионаже американца Уилана в СИЗО

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Суд оставил обвиняемого в шпионаже американца Уилана в СИЗО

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Пол Уилан. Фото: Facebook

Мосгорсуд сегодня постановил оставить в СИЗО американца Пола Уилана, который обвиняется в шпионской деятельности в России. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Ранее сегодня стало известно, что у Уилана были найдены документы, содержание которых составляет государственную тайну.

Напомним, о задержании американца ФСБ сообщила в декабре 2018 года. По данным спецслужбы, он занимался шпионажем. В семье же Уилана уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу к своему другу.

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