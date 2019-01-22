У обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы нашли опухоль мозга

Бывшему полицейскому требуется срочное медицинское обследование. Ранее у мужчины произошёл приступ в здании суда.

Обвиняемому в изнасиловании теперь уже бывшей дознавательницы экс-полицейскому Павлу Яромчуку диагностировали опухоль мозга, сообщает "Комсомольская правда".

— У него диагностировали опухоль головного мозга. Требуется срочное медицинское обследование. Нужно решать вопрос о проведении стационарного или какого-то другого лечения, — рассказал адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов.

По словам представителя обвиняемого, у его подзащитного могут неожиданно начинаться приступы.

Состояние Яромчука стало ухудшаться после продления ареста в декабре 2018 года. У мужчины прямо в здании суда произошёл приступ. Обвиняемый был доставлен в больницу, откуда его вернули в СИЗО.

Напомним, что, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом. Саму дознавательницу уволили из органов внутренних дел за пьянку.

Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобную информацию мышиной вознёй. Подробнее об истории читайте в материале Лайфа.