В ГП РФ сочли необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ

В надзорном ведомстве Чеченской Республики теперь проводится служебная проверка.

В Генпрокуратуре РФ сочли необоснованным иск прокуратуры Чечни относительно списания долгов за газ с жителей республики. ГП РФ также организовала служебную проверку из-за действий республиканского надзорного ведомства.

— Генпрокуратурой РФ поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в суде апелляционной инстанции, — сообщили в Генеральной прокуратуре ТАСС.

В ГП РФ поясняют, что иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истёк срок исковой давности, был необоснован.

— В соответствии с действующим законодательством, истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности, — поясняют в ведомстве, отмечая, что такая задолженность списывается, если признаётся нереальной для взыскания.

Иск в суд с требованием списать долги на 9,4 миллиарда рублей подала республиканская прокуратура. В итоге районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать с жителей Чечни долги за газ, которые стали "безнадёжными к взысканию".