Московские энергетики заявили, что готовы к морозам

В городе усилен контроль за подачей воды, тепла и электричества в помещения и дома.

Системы жизнеобеспечения в Москве готовы к морозам. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, пишет РИА "Новости".

— Энергетический комплекс столицы подготовлен к морозам. Бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение под особым контролем городских служб, — заверил Бирюков.

По словам вице-мэра, в случае необходимости обеспечить бесперебойную работу теплоэнергетических объектов могут с помощью запасов резервного топлива. Они, как отмечается, существенно превышают нормативы, предусмотренные на 1 февраля 2019 года.

— Вся работа энергосистемы обеспечена надлежащим образом: имеются необходимые запасы материалов, автономных источников тепло-электроснабжения, — добавил заммэра.

Бирюков сообщил, что системы жизнеобеспечения города переведены на соответствующий пониженным температурам режим работы.

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